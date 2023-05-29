Астана, 29 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расценил как шутку слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Касым-Жомарт Токаев

«На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку», — сказал Токаев.

По его словам, необходимости в этом нет. Как отметил Токаев, существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз.

Президент Казахстана также коснулся слов Лукашенко о ядерном оружии. Токаев напомнил, что Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

«Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — сказал глава Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Лукашенко заявил, что, если Казахстан или какая-то иная страна хочет иметь доступ к ядерному оружию, им следует вступать в Союзное государство России и Белоруссии. Президент Белоруссии отметил, что высказанное — его личная позиция. О мнении России по этому вопросу он не осведомлён, но полагает, что в Москве не возражали бы против такого развития событий. Также белорусский лидер заявил, что странам ЕАЭС следует понимать, что сейчас есть уникальный шанс объединиться.