Тара, Омская область, 29 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Семеро учеников школы № 12 в городе Тара Омской области упали в обморок в ходе торжественной линейки. Об этом 29 мая сообщило местное сетевое издание NGS55. RU.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Тара. Омская область

По информации журналистов, это произошло 26 мая во время открытия мемориальной доски в честь погибшего участника СВО Евгения Зверева. В обморок упали учащиеся разных классов (с пятого по восьмой). Четырёх детей в тот день госпитализировали, сейчас с ними всё в порядке.

В соцсетях стали распространять информацию, что это могло произойти из-за употребления запрещённых веществ, но в издании заявили, что это — фейк. По данным источников журналистов, у школьников был тепловой удар.

В октябре 2022 года аналогичный случай произошел в школе в Обнинске. Там также во время торжественной линейки несколько учеников упали в обморок. Прибывшие на место врачи выявили у них низкий уровень сахара в крови и гипотензию.