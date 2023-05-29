Мадрид, 29 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 23 июля. Об этом 29 мая сообщила испанская газета El Pais.

RICCARDO ANTIMIANI/EPA/ТАСС Педро Санчес

«Я только что провёл встречу с Его Величеством королем, в ходе которой я сообщил ему о решении созвать сегодня днём ​​Совет министров для роспуска парламента», — сказал он.

Санчес уточнил, что досрочные выборы состоятся 23 июля, и признал поражение возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, которые состоялись 28 мая. По итогам этого голосования в большинстве из 12 автономных сообществ страны, в которых оно проходило, победила консервативная Народная партия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Санчес и лидер ультраправой испанской партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль поспорили в парламенте о том, кто из них больше симпатизирует президенту России Владимиру Путину. При этом Абаскаль назвал действующего главу правительства страны другом российского лидера.

Также в феврале «Вокс» выдвинула вотум недоверия правительству Испании. По мнению оппозиции, правящая в стране партия «разрушает» государство, проводя экономическую политику, подрывающую положение среднего класса.