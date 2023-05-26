Москва, 29 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Страны Запада должны устранить препятствия по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом 29 мая по итогам президентских выборов в Турции заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

Дипломат отметил позитивную роль Турции в этом вопросе в зерновой сделке, добавив, что сейчас политических заявлений со стороны Организации Объединенных Наций (ООН) уже недостаточно.

«Мяч находится на стороне тех стран, которые вводили незаконные санкции в отношении России», ― пояснил в беседе с ТАСС Грушко.

По его словам, если эти государства заинтересованы в том, чтобы какие-то механизмы для доставки зерна существовали, они должны выполнить свои обязательства и устранить все препятствия для выхода российских продовольственных товаров на глобальные продовольственные рынки, прежде всего зерна.

«Мы ожидаем конкретных действий на этом направлении», ― указал представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновую сделку удалось продлить благодаря особым отношениям с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Турция придерживается сбалансированного подхода, который очень пригодился в ситуации с черноморской зерновой инициативой.

О том, что Россия согласилась продлить зерновую сделку, срок действия которой истекал 18 мая, ещё на 60 дней, Эрдоган сообщил в день проведения переговоров — 17 мая.

Глава МИД Сергей Лавров на следующий день после этого заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос возврата «Россельхозбанка» в систему SWIFT и разблокировки экспорта российских удобрений и продовольствия продолжают обсуждать.