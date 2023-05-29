Москва, 29 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Заявления ведущих западных СМИ на тему того, что русофобские заявления американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских якобы вырваны из контекста, — это нелепые и позорные оправдания. Об этом говорится в опубликованном 29 мая заявлении Министерства иностранных дел России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости МИД России

Отмечается, что широкое возмущение людей по поводу такого рода высказываний американского сенатора вынудило машину пропаганды стран Запада во главе с ведущими западными СМИ попытаться исправить эту ситуацию.

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж. Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее», — уточняется в заявлении.

Также указывается, что в Москве не сомневались в том, что и сам Грэм, и ведущие западные СМИ в случае такой общественной реакции «что называется, «включат дурака».

«Попытка оправдаться обречена на провал. Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск Грэма, в отношении которого ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за русофобские высказывания.

Сенатор 26 мая на встрече с президентом Украины назвал смерти россиян самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Грэма. Дипломат уточнила, что банки и компании из США в своё время активно сотрудничали с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма.