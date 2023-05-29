Москва, 29 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения с Киргизией по созданию объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ 29 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

В соглашении оговаривается регулирование вопросов охраны воздушных государственных границ двух стран в Среднеазиатском регионе коллективной безопасности. Также документ устанавливает порядок применения средств противовоздушной обороны при совместном боевом дежурстве.

Документ предусматривает, что координировать совместные действия по защите воздушных границ двух стран будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России.

Соглашение подписали в Москве 12 августа 2022 года. Система ПВО будет составляющей системы безопасности стран — участниц СНГ. Правительство России 10 апреля 2023 года одобрило соглашение с Киргизией. Госдума его ратифицировала 23 мая, Совет Федерации — 24 мая.