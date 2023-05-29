Москва, 29 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 29 мая отказался комментировать предложение назвать пионерскую организацию именем первого в истории космонавта Юрия Гагарина.

Михаил Климентьев/РИА Новости Дмитрий Песков

«Я не могу прокомментировать, мне неизвестно о второй части ничего. Вот вы знаете, указ был выпущен, орден введён», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать предложение жителей Оренбурга назвать именем Гагарина новую российскую детскую организацию в случае, если её будет решено назвать пионерской организацией.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — орден Гагарина. Им будут награждать за заслуги в космонавтике: за успешный пилотируемый полёт корабля и участие в организации полёта, за заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, а также за успехи в подготовке учёных и инженеров.

При этом новую награду наряду с россиянами смогут получить и граждане других стран за сотрудничество с российской стороной в сфере исследования и использования космоса.