Москва, 29 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 29 мая, что вскоре могут пройти телефонные переговоры и личная встреча лидеров России и Турции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

После переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок журналисты спросили представителя Кремля о возможных переговорах, личных встречах лидеров России и Турции и совместных проектах между странами.

По словам Пескова, пока в графике президента России Владимира Путина нет разговоров с Эрдоганом и не запланирована личная встреча.

«В ближайшее время может состояться, пока нет в графике», — ответил журналистам Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил высокую динамику совместных проектов России и Турции. По его словам, задачи стоят весьма амбициозные.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур выборов президента Турции признан состоявшимся — глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил 29 мая, что по итогам голосования победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По результатам подсчёта 99,80% голосов, Эрдоган набрал 52,14%, обойдя своего соперника Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%. Он набрал 47,86%. Оставшиеся бюллетени тех, кто голосовал за границей, на результат уже не повлияют. В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%.

Отмечая победу в Стамбуле, Эрдоган, взобравшись на крышу автобуса, поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что все, кто препятствовал ему в политической борьбе, потерпели неудачу.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил 29 мая, что Москва заинтересована в реализации всех экономических проектов с Анкарой. В частности, это касается воплощения в жизнь проекта газового хаба в Турции, с инициативой создания которого ранее выступил Владимир Путин. Грушко отметил, что все договорённости между двумя странами носят системный характер, работа идёт по плану.