Москва, 29 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к региону Харьковской области Украины.

Илья Питалев/РИА Новости Дмитрий Песков

«Не могу комментировать», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее ИА Регнум сообщило, что 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказал мнение, что присоединение Харькова к территории Белгородской области позволит решить проблему обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум прокомментировал заявление Гладкова. По мнению эксперта, продолжение обстрелов и атак на российские регионы вынуждает правительство России задумываться об отодвигании границы соприкосновения с Украиной. Периодические столкновения мирных граждан с украинскими военными в Харьковской области говорят о том, что население там придерживается взглядов России. Поэтому проведение референдума в этом регионе будет правильной инициативой. Также эксперт отмечает, что Киев осознаёт неизбежность движения российских войск вглубь Украины, поэтому просит у западных партнёров более дальнобойное оружие.