Владивосток, 29 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока имени Арсеньева объявили эвакуацию. Об этом 29 мая сообщил корреспондент ИА Регнум.

Vitaliy Ankov Международный аэропорт Владивосток

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На кадрах, снятых в воздушной гавани, видно, как пассажиры покидают здание аэровокзала после сирены. Причиной эвакуации назвали пожарную тревогу.

В аэропорт прибыли пожарные. В ходе эвакуации стало плохо одному из пассажиров. С ним работают медики.

Как сообщало ИА Регнум 4 мая, в Тюменской области почти 80 жителей села Успенка эвакуировали из 30 жилых домов из-за пожара. Для тушения задействовали два вертолёта Ми-8.