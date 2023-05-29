Во Владивостоке началась эвакуация аэропорта
Во Владивостоке эвакуировали аэропорт из-за пожарной тревоги
Владивосток, 29 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока имени Арсеньева объявили эвакуацию. Об этом 29 мая сообщил корреспондент ИА Регнум.
Vitaliy Ankov
Международный аэропорт Владивосток
На кадрах, снятых в воздушной гавани, видно, как пассажиры покидают здание аэровокзала после сирены. Причиной эвакуации назвали пожарную тревогу.
В аэропорт прибыли пожарные. В ходе эвакуации стало плохо одному из пассажиров. С ним работают медики.
Как сообщало ИА Регнум 4 мая, в Тюменской области почти 80 жителей села Успенка эвакуировали из 30 жилых домов из-за пожара. Для тушения задействовали два вертолёта Ми-8.