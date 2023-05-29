Москва, 29 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Государственная инспекция безопасности дорожного движения намерена вернуть право контролировать процессы ремонта и эксплуатации российских дорог, утраченное при введении из-за санкций моратория на проверки бизнеса.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги

Как следует из проекта постановления на regulation. gov.ru, в случае его одобрения инспекторы ГИБДД смогут использовать спецрежим надзора под названием «постоянный рейд», выявлять нарушения и возбуждать административные дела. В МВД хотят использовать его же при проверке организаций, ремонтирующих дороги, знаки, светофоры и дорожную инфраструктуру.

Планируется, что ГИБДД сможет штрафовать без согласования с прокуратурой. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что инициатива призвана минимизировать риски причинения вреда здоровью россиян. Но в Росавтодоре против этого возразили и посчитали, что работа ГИБДД будет «безапелляционной».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в МВД разрешили россиянам предъявлять ГИБДД права и СТС на телефоне. Автомобилисты для этого могут использовать электронное приложение «Госуслуги Авто». Об этом 13 января сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Проверка графического отображения водительского удостоверения и информации о нём будет осуществляется с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.