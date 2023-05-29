Москва, 29 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. В Москве начался ремонт гранитной облицовки набережных. Работы пройдут на Устьинской, Кадашевской, Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, для жителей города работы пройдут незаметно — строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Набережная

«В этом году обновим 11 набережных, — отметил Петр Бирюков, — на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тыс. погонных метров покрытий». Он напомнил, что такие работы проводятся раз в пять лет. «Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению», — сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства начнут ремонт швов облицовки с пескоструйной очистки камня, а затем специалисты приступят непосредственно к расшивке. «Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором», — рассказал Петр Бирюков.