Алтай, 16 марта, 2006, 22:04 — ИА Регнум. Информационный центр межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) 16 марта обнародовал памятки для населения по профилактике гриппа птиц, которые будут распространяться по всем регионам Сибири. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре МАСС, памятка была разработана в соответствии с методическими рекомендациями руководителям высших исполнительных органов государственной власти и главам муниципальных образований субъектов Сибирского федерального округа при организации профилактических мероприятий в связи с угрозой распространения гриппа птиц.

ИА REGNUM приводит текст одной из таких памяток.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.

Пути заражения

1. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

2. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

3. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70°С убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц

В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препаратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Противопоказаны для лечения птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики

Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых водоемах. Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.

Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.