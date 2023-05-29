Киев, 29 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии начнётся в скором времени. Об этом 29 мая написал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Сырского, ранее он встретился на краснолиманском направлении с командирами частей и подразделений ВСУ, находящихся на самых сложных участках фронта.

«Совместно обсудили возможные сценарии развития событий на этом направлении и текущую ситуацию на фронте. Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдём к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен заявил, что президент Украины боится объявить контрнаступление ВСУ, так как сомневается в их победе, несмотря на поддержку украинской армии со стороны Запада. Эксперт добавил, что в подразделениях, которые Киев намерен использовать в контрнаступлении, много новобранцев и это может негативно отразиться на проведении большой военной операции.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 27 мая отметил, что у контрнаступления ВСУ нет определённой даты, однако оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется на долгий период времени. Он отметил, что наступление киевской армии вначале должно «набрать обороты».