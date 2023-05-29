Киев, 29 мая, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Российская авиация наносит удары по Киеву при помощи баллистических и гиперзвуковых ракет, сообщил 29 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Мощнейший удар по Киеву наносится гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, он застал врасплох ПВО», — говорится в сообщении.

По информации источника, взрывы прогремели также в Черниговской области.

Воздушная тревога, помимо Киева, объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в Киеве прогремели мощные взрывы. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. По словам очевидцев, дым в центре города виден даже из аэропорта Жуляны.

Также в ночь на 29 мая во всех областях Украины объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской. В остальных регионах, в том числе в Киеве, воздушную тревогу объявили ещё раньше.

О массированном ударе по Киеву и нескольким украинским областям сообщили в ночь на 29 мая. Говорилось о применении БПЛА-камикадзе. Также сообщалось о прилётах во Львовской и Житомирской областях. Российское минобороны пока не подтверждало нанесение ударов по украинским регионам в ночь на 29 мая.