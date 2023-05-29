Москва, 29 мая, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил 29 мая, что большинство его соотечественников продолжают работать в России, и многие имеют в стране производства. В беседе с РИА Новости он рассказал о показателях их работы.

Марина Молдавская / ТАСС Витторио Торрембини

«Это 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa. 99% сотрудников, работающих в них, приблизительно 65 тысяч людей — россияне. Годовой оборот этих компаний равен почти шести миллиардам евро», — заявил Торрембини.

Предприниматель отметил, что компании представляют самые разные области: выпускают макароны, сыры, колбасы, изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, а также заняты в фармацевтике и химии.

«Причём разбросаны предприятия по всем регионам, от Калининграда до Владивостока. Некоторые из них за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют её теперь в расширение своих предприятий в России», — сказал он.

Ранее ИА Регнум уже рассказывало об отношении итальянского бизнеса к России. Руководители многочисленных предприятий из разных областей при поддержке региона Марке и Болонской ярмарки отправились в Москву, несмотря на санкции, чтобы указать, что без торговли с Россией им не выжить. Подавляющее большинство простых итальянцев встало на защиту компаний, так как, по их мнению, одобрение санкций итальянскими властями идёт вразрез с интересами страны.