Шебекино, Белгородская область, 29 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками промышленного предприятия в Шебекино пострадали четыре мирных жителя. Об этом 29 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил глава региона, под обстрел ВСУ попали два промышленных предприятия в Шебекино, на одном из которых из-за прилёта снаряда произошло возгорание производственного корпуса с лакокрасочными жидкостями.

«Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом», — написал он.

Гладков отметил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации и ещё у троих — состояние средней степени тяжести, им всем оказывается медицинская помощь.

Также он указал, что второе предприятие не получило повреждений при обстреле, на нём никто не пострадал, а всех сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что присоединение Харькова к территории Белгородской области может решить проблему обстрелов украинскими войсками территории региона.

Также перед этим глава региона рассказал, что до событий в Грайворонском округе Белгородской области на её территорию заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Он уточнил, что в данный момент власти прорабатывают с военными вопрос о возможности вооружения отрядов территориальной обороны.