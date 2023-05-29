Москва, 29 мая, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российская сторона заинтересована в реализации всех экономических проектов с Анкарой. Об этом 29 мая по итогам президентских выборов в Турции заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы будем продолжать наше сотрудничество с Турцией. Нацелены на то, чтобы реализовать все экономические проекты, которые носят стратегический характер. Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности», ― подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат.

В частности, это касается воплощения в жизнь проекта газового хаба в Турции, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин. Грушко отметил, что все договорённости между двумя странами носят системный характер, работа идёт по плану.

Как сообщало ИА Регнум, ранее директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Он напомнил, что Турция является крупной державой и влиятельным региональным игроком и по большинству вопросов проводит независимую линию для обеспечения собственных национальных интересов. Такой принципиальный подход способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Анкары, уточнил Пилипсон.

При голосовании во втором туре президентских выборов 28 мая мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что турецкая оппозиция принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества.

Переизбранный на третий срок турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что предложенный российским лидером проект по созданию газового хаба в Турции будет реализован.