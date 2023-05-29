Белгород, 29 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Несколько населённых пунктов в Белгородской области находятся под обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

По сообщению губернатора, в Шебекино под обстрел ВСУ подпали два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов на одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четыре человека, сотрудники предприятия. Их доставили в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести.

На втором предприятии видимых повреждений и пострадавших нет. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние, уточнил Гладков.

В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. По сообщению губернатора, без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.

Также в селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на приграничные территории России украинские военные ведут с начала спецоперации. Губернатор Белгородской области назвал решение проблемы обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, для этого нужно присоединить Харьков к российскому региону.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции после прорыва украинской ДРГ. Диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы отбросили на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего уничтожили более 70 террористов. В результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.