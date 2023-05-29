Донецк, 29 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России стали эффективнее уничтожать британские ракеты Storm Shadow. Об этом 29 мая заявил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«Сейчас системы ПВО всё чаще успешно отрабатывают по британским ракетам. Каждый день количество уничтоженных в небе Storm Shadow становится больше», — сказал представитель силовых структур ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 мая 2023 года киевские боевики бомбили район «Азовстали» в Мариуполе. ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow.

По данным Минобороны, только за сутки 27 мая средства противовоздушной обороны РФ перехватили в зоне проведения специальной военной операции три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS. Уничтожили четыре беспилотника ВСУ — в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.

28 мая украинские военные обстреляли населённый пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики ракетами Storm Shadow. Выпустили две авиаракеты.