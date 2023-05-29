Москва, 29 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули жену заслуженного конструктора РФ и одного из создателей орбитальной станции «Алмаз» Анатолия Благова. Преступники под видом соцработников похитили у женщина 400 000 рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Так, 24 мая в полицию обратилась 83-летняя Валентина Благова. Женщина рассказала оперативникам, что стала жертвой мошенничества. По её словам, это произошло в период с 19 по 22 мая. Как раз тогда с ней связались незнакомцы, которые представились сотрудниками соцслужбы и пообещали якобы положенные ей выплаты. Однако прежде чем пенсионерка получит деньги, ей самой нужно было передать внушительную сумму «соцработникам». Женщина послушно выполняла все указания и передала нужную сумму людям, которые пришли к ней в гости под видом соцработников. Спустя пару дней «соцработники» перестали выходить с женщиной на связь, и пенсионерка поняла, что её обманули. Валентина Николаевна обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 83-летней жительницы Москвы, о том, что неизвестные лица путем обмана, представившись социальными работниками, получили от заявителя денежные средства в размере 400 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» в крупном размере.

Супруг пострадавшей от действий мошенников женщины — заслуженный конструктор РФ и один из создателей Орбитальной станции «Алмаз» Анатолий Благов. Он занимал должность замначальника проектного отделения федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение машиностроения» в Московской области. Он участвовал в создании многих отечественных космических технологий. В том числе входил в состав команды Опытно-конструкторского бюро №52 (ОКБ-52), разрабатывавшей проект Орбитальной станции «Алмаз». Она была создана для ведения фотографической и радиотехнической разведки и управления с орбиты наземными военными средствами. Она была оснащена телескопом-фотоаппаратом «Агат-1».

Ранее ИА Регнум сообщал, что режиссёра фильмов НТВ Сергея Костина обокрали при попытке инвестировать в криптовалюту. Мошенники убедили его перевести крупную сумму в качестве депозита.