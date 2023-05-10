Москва, 29 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе снижаются, потому что европейские потребители не ожидают дефицита топлива в зимний период, как это было в прошлом году. Такое мнение высказал заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022/23 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность «в завтрашнем дне», ― пояснил он в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что текущая цена отражает баланс спроса и предложения. По словам Колобанова, в настоящее время на европейском газовом рынке есть несколько положительных факторов. В их числе он назвал меры экономии топлива, тёплую погоду и высокую выработку возобновляемых источников энергии. Также Европе появилось несколько терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на топливо в Азии не восстановился до прогнозируемых уровней, указал эксперт.

Колобанов не исключил, что в ближайшем будущем газ в Европе может подешеветь ещё больше.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.

Эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива.

В мае Путин заявил, что цены на энергоносители сейчас приближаются к экономически обоснованным уровням. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что вины России в развитии энергетического кризиса в Европе нет.