Москва, 29 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Продолжение обстрелов и атак на российские регионы вынуждает правительство России задумываться об отодвигании границы соприкосновения с Украиной. Так в беседе с ИА Регнум политолог Юрий Светов прокомментировал заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения Харьковской области, чтобы решить проблему с обстрелами в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«В этом есть логика. Продолжение обстрелов со стороны ВСУ вынуждает всё дальше передвигать границу соприкосновения. Очевидно, пока они не прекратят обстрелы, мы будем двигаться. Харьков всегда был преимущественно русским городом. России предстоит ещё освобождать территории, проводить референдумы. Без освобождения Харькова, Николаева, Одессы агрессию Украины не остановить», — считает Светов.

По словам политолога, периодические столкновения мирных граждан с украинскими военными в Харьковской области говорят о том, что население там придерживается взглядов России. Поэтому проведение референдума в этом регионе будет правильной инициативой. Также эксперт отмечает, что Киев осознаёт неизбежность движения российских войск вглубь Украины, поэтому просит у западных партнёров более дальнобойное оружие.

«Конечно, Западу не понравится, если Харьковская область войдёт в состав России. Но чем дальше, тем больше начинаем оценивать ситуацию для себя, без оглядки на чужое мнение. Думать надо о себе и о защите своего населения, а не о реакции запада», — подчёркивает политолог.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время телеэфира заявил, что присоединение Харькова к территории Белгородской области позволит решить проблему обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Белгородской области прорвалась украинская диверсионная группа. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции. По данным Минобороны, диверсанты были заблокированы и разгромлены.