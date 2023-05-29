Мелитополь, 29 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Российские военные пресекли новую попытку украинских бойцов зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области, сообщил 29 мая в Тelegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нацисты получили достойный отпор», — говорится в сообщении.

По сообщению Рогова, это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта. Украинские военные пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС России оттянули больше сил именно на этот участок фронта, но российская разведка благодаря беспилотникам, тепловизорам и другим современным техническим средствам всё видит.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 29 мая, что на территорию области заходили не менее пяти ДРГ ВСУ с начала спецоперации. Гладков уточнил, что в данный момент власти прорабатывают с военными вопрос о возможности вооружения отрядов территориальной обороны, что предполагается сделать с учётом действующего законодательства или с помощью внесения в него изменений.