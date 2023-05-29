Приозерск, Ленинградская область, 29 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет обнаружили на железнодорожных путях в Ленинградской области в понедельник, 29 мая. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Министерство обороны Российской Федерации Сапёры за работой

По данным канала, предмет выглядит как коробка с торчащими проводами. Местные жители заметили её на платформе 67-й километр в Приозерском районе. Они незамедлительно вызвали полицию и сапёров, которые сразу же по прибытии приступили к изучению находки. Более конкретные данные к настоящему моменту отсутствуют.

Днём ранее ИА Регнум сообщало, что в той же Ленинградской области у дачника обнаружили компоненты для бомб и оружие. Мужчину задержали в Тосненском районе. 53-летний местный житель хранил на даче порох, детонаторы и тротиловую шашку, а в одной из комнат дома — винтовку. Обнаружить СВУ удалось волей случая: сын мужчины попал в больницу после того, как выстрелил себе в живот из незарегистрированного оружия, и на их дачу для проверки приехали полицейские. Более того, на ещё одной даче мужчины в Гатчинском районе нашли ещё три гранаты и около десятка банок, предположительно, с порохом.