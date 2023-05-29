Белгород, 29 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. До событий в Грайворонском округе Белгородской области на территорию региона заходили не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом 29 мая рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы живем в условиях фактической войны. Нравится кому-то, не нравится — она идёт. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сказал он.

Губернатор уточнил, что в данный момент власти прорабатывают с военными вопрос о возможности вооружения отрядов территориальной обороны, что предполагается сделать с учётом действующего законодательства или с помощью внесения в него изменений.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Гладков рассказал о раненой жительнице Грайворонского округа, у которой диверсанты ВСУ убили мужа, а саму женщину держали в заложниках поляки, украинцы и американцы. Он подчеркнул, что власти региона обязательно окажут ей помощь.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В результате атаки ранения получили 13 мирных жителей, есть погибшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В ходе нападения диверсанты использовали западное оружие и технику, включая производства США.

Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ провели операцию по уничтожению террористической группы. 23 мая Минобороны подтвердило, что диверсанты ВСУ были заблокированы и разгромлены. Всего было уничтожено более 70 террористов.