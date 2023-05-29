Киев, 29 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщило 29 мая издание «Клименко тайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Киевская область. Ракетная атака. Силы ПВО уже работают», — говорится в сообщении.

Взрывы в городе подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. По словам очевидцев, дым в центре города виден даже из аэропорта Жуляны.

Как сообщало ИА Регнум, начальник регионального управления Национальной полиции Украины Андрей Небытов 29 мая заявил, что ряд объектов инфраструктуры получили повреждения в результате ракетных ударов в Киевской области.

Также в ночь на 29 мая во всех областях Украины объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской. В остальных регионах, в том числе в Киеве, воздушную тревогу объявили ещё раньше.

О массированном ударе по Киеву и нескольким украинским областям сообщили в ночь на 29 мая. Говорилось о применении БПЛА-камикадзе, помимо Киева, серия взрывов прогремела в Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также сообщалось о прилётах во Львовской и Житомирской областях. Минобороны РФ пока не подтверждало нанесение ударов по украинским регионам в ночь на 29 мая.