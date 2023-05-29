Москва, 29 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на третий срок, продолжит укреплять позиции своей страны на Южном Кавказе и вытеснять оттуда Россию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил Семён Багдасаров, экс-депутат Госдумы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Не думаю, что Эрдоган резко изменит внешнюю политику Турции, — сказал Багдасаров. — Несмотря на его антизападную риторику в ходе предвыборной кампании, Турция была и остаётся сильно завязана на США и другие страны Запада как в военном отношении, так и в экономическом. Поэтому недооценивать этот фактор нельзя».

По словам эксперта, Эрдоган будет укреплять свои позиции на Южном Кавказе и вытеснять оттуда Россию, что создаст для Москвы серьёзные геополитические проблемы. Кроме того, Турция продолжит продвигаться в Центральной Азии и помогать Украине. Причём последнее выгодно не просто самой Турции, но и лично Эрдогану — производством беспилотников Bayraktar заведует один из его близких родственников.

«Что касается отношений со странами Запада, то Эрдоган будет ругаться, маневрировать, но никуда от них не отойдёт. Турция никогда не выйдет из НАТО, вопреки фантазиям некоторых наших политиков. Американские базы оттуда не уйдут», — сказал Багдасаров.

Востоковед предположил, что России было бы легче и стабильнее работать с Кемалем Кылычдароглу, если бы тот победил Эрдогана на прошедших выборах.

«Он был более предсказуем. Эрдоган будет постоянно маневрировать, — сказал Багдасаров. — Мы искренне полагали, что мы посадим за один стол Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Ну и что? Эрдоган заявил ряду западных СМИ, что он не выведет войска с севера Сирии и продолжит проводить операции».

Подытоживая сказанное, востоковед констатировал, что Эрдогана сложно назвать надёжным партнёром России.

Любопытно, что сам Эрдоган, комментируя свою победу во втором туре президентских выборов, сказал, что она свидетельствует о крахе «грязных игр», которые вели против Турции её недоброжелатели. По его словам, последние десять лет он был вынужден обходить немало ловушек, так как его противниками оказывались не только оппозиционеры, но также террористы и западные СМИ. Последние, как заметил Эрдоган, «подбрасывали обложки, чтобы его уничтожить». Кроме того, по его словам, прошедшие в Турции выборы стали «праздником демократии», в ходе которого жители страны выразили свою волю ради будущего «своих детей».

Что касается потерпевшей поражение оппозиции, то её уже призвали проанализировать случившееся и понять, какие ошибки помешали ей привести к власти главного конкурента Эрдогана — Кемаля Кылычдароглу.