В Китае заявили, что Зеленский боится объявлять контрнаступление ВСУ
Asia Times: Зеленский боится объявлять контрнаступление из-за сомнений в победе ВСУ
Гонконг, Китай, 29 мая, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление ВСУ, так как сомневается в их победе, несмотря на поддержку украинской армии со стороны Запада. Такое мнение 29 мая высказал обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен.
«Он колеблется, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — говорится в публикации.
Обозреватель уточнил, что многие эксперты уверены, что ВС России превосходят ВСУ по количеству личного состава и у них хорошая военная техника.
Также Брайен указал, что в подразделениях, которые Киев намерен использовать в контрнаступлении, много новобранцев, что может негативно сказаться на проведении большой военной операции.
«Украине не хватает подготовленных кадров», — заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, 28 мая экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не будет иметь большого масштаба из-за нехватки западного оружия, поставляемого с задержками. Он уточнил, что поездки президента Украины не соответствуют заверениям о том, что Киев одержит победу в конфликте.
Замглавы МИД России Михаил Галузин 27 мая заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что участь украинцев Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают украинские войска к контрнаступлению.