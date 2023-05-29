Гонконг, Китай, 29 мая, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский боится объявить контрнаступление ВСУ, так как сомневается в их победе, несмотря на поддержку украинской армии со стороны Запада. Такое мнение 29 мая высказал обозреватель издания Asia Times Стефан Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он колеблется, несмотря на оснащённость ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — говорится в публикации.

Обозреватель уточнил, что многие эксперты уверены, что ВС России превосходят ВСУ по количеству личного состава и у них хорошая военная техника.

Также Брайен указал, что в подразделениях, которые Киев намерен использовать в контрнаступлении, много новобранцев, что может негативно сказаться на проведении большой военной операции.

«Украине не хватает подготовленных кадров», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая экс-командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) Фабио Мини заявил, что предполагаемое контрнаступление ВСУ не будет иметь большого масштаба из-за нехватки западного оружия, поставляемого с задержками. Он уточнил, что поездки президента Украины не соответствуют заверениям о том, что Киев одержит победу в конфликте.

Замглавы МИД России Михаил Галузин 27 мая заявил, что страны Запада не прекращают настаивать на контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что участь украинцев Зеленскому и западным союзникам абсолютно безразлична — они толкают украинские войска к контрнаступлению.