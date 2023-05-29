Ставрополь, 29 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. ФСБ и Следственный комитет России разоблачили масштабную мошенническую схему с фиктивными авариями на дорогах в Ставропольском крае. Об этом СК сообщил в понедельник, 29 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа служб ГИБДД

По данным следствия, 30 мошенников, в числе которых страховщики и сотрудники ГИБДД, с декабря 2020 по октябрь 2021 года неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия, чтобы затем, оценив стоимость ремонта, сформировать дела по выплатам и направить их в страховые компании, которые, не зная о фиктивности ДТП, признавали случаи страховыми и выплачивали компенсации.

В СК отметили, что в группировке существовали чёткая иерархия и распределение ролей, из-за её активности в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах значительно выросли цены на страховые полисы. Разоблачили мошенников, когда они пытались получить по своей схеме более 1,8 миллиона рублей, но страховщик, изучив экспертные заключения и обстоятельства ДТП, заподозрил аферу. Всего задержали как минимум троих участников группировки.

«При попытке пересечь границу по подозрению в совершении указанного преступления на пропускном пункте «Верхний Ларс» задержан один из активных участников преступной группы Игорь Резеньков. Также в качестве подозреваемых задержаны программист и бухгалтер», — добавили в СК.

По информации ФСБ, всего по обстоятельствам случившегося завели 17 уголовных дел, которые объединили в одно производство.

Ранее ИА Регнум рассказало, как отпугнуть мошенников при ДТП одной фразой. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что для этого необходимо всего лишь предложить обратиться в ГИБДД. Он пояснил, что мошенники не заинтересованы в таком развитии событий и не собираются действовать в правовом поле. Если у водителя, столкнувшегося с автомошенниками, есть страховка, ему рекомендуется заявить о намерении вызвать правоохранителей. После таких слов мошенники, как правило, по словам Шапарина, немедленно исчезают.