Москва, 29 мая, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Москве арестованы два коллектора, подозреваемые в вымогательстве денег у генерал-майора полиции. Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу избрал Савеловский суд Москвы. Об этом 29 мая сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Отмечается, что об аресте Татьяны Мизоновой и Руслана Сыздыкова ходатайствовало следствие.

В суде добавили, что арестованные уже обжаловали это решение.

По версии следствия, фигуранты пытались заставить начальника управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве погасить долги его подчинённых, угрожая расправой в отношении членов семьи генерала и распространением порочащих сведений.

По данным СКР, в деле может оказаться целый ряд потерпевших, в том числе ВИП-персон. По данным газеты «Коммерсантъ», одна из сотрудниц районного ОВД взяла в долг у микрофинансовой организации 21 тысячу рублей, а после обнаружила, что условия кредитования оказались не такими, на которые она рассчитывала. В такую же ситуацию попал ещё один сотрудник полиции, одолживший у микрофинансистов 18 тысяч рублей. Сначала угрозы получали сами заёмщики, потом коллекторы перекинулись на генерала.

Начальник УВД обратился в службу собственной безопасности МВД, и вскоре коллекторы были задержаны. Одного задержали в Санкт-Петербурге, другую ― в Самаре. Оба подозреваемых в настоящий момент отправлены в один из московских СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае наказали коллектора, который для выбивания долгов шантажировал учительницу девятилетней дочери должницы. В адрес педагога в мессенджере поступило несколько десятков сообщений с угрозами распространения негативной информации. В соцсети злоумышленник опубликовал порнографический коллаж с изображением педагога и сопроводил его текстом непристойного характера.

За применение недопустимых методов коллекторскую организацию исключили из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, коллектора оштрафовали на 200 тыс. рулей.

В феврале парламентарии от ЛДПР во главе с руководителем думской фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить на территории России деятельность коллекторов и также запретить кредиторам привлекать иных лиц для возврата задолженности граждан.