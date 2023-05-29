Вашингтон, 29 мая, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В материале говорится, что Сеул сначала избегал передавать оружие Киеву. Власти Южной Кореи перевели более 100 млн долларов на гуманитарную помощь, поддержали затем инициативу «Зерно с Украины», а в марте пообещали 130 млн долларов на восстановление инфраструктуры. Южная Корея также оказывала Украине нелетальную военную помощь: шлемы, бронежилеты, медикаменты.

В статье говорится, что с ноября 2022 года США добивались от Сеула боеприпасов для Украины. Власти Южной Кореи при этом хотели сохранить договоренности в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась.

По данным американской газеты, поставка сотен тысяч снарядов Киеву уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получает Вашингтон, а от него — Киев.

Как сообщало ИА Регнум, представители США и ряда европейских стран подтвердили намерение поставить в Киев истребители F-16. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 мая, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет зависеть от ситуации на поле боя. Предполагается, что если F-16 и будут направлены в Киев, то не в ближайшее время. Тем временем обучение лётчиков ВСУ работе с этими истребителями может начаться в ближайшие недели.

Власти Украины продолжают просить у Запада и другие виды оружия, помимо уже поставленных и согласованных. 27 мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Ракеты могут подойти к истребителям F-16, и это вызывает у минобороны Германии опасения, что ВСУ будут использовать Taurus в попытках нанести удар по Москве, отметили авторы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая отметил, что степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.