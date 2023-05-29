Вашингтон, 29 мая, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Южная Корея отправляет на Украину сотни тысяч снарядов, сообщила американская газета The Wall Street Journal

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Сеул отправляет на Украину сотни тысяч снарядов
Иван Шилов ИА REGNUM
Южная Корея

В материале говорится, что Сеул сначала избегал передавать оружие Киеву. Власти Южной Кореи перевели более 100 млн долларов на гуманитарную помощь, поддержали затем инициативу «Зерно с Украины», а в марте пообещали 130 млн долларов на восстановление инфраструктуры. Южная Корея также оказывала Украине нелетальную военную помощь: шлемы, бронежилеты, медикаменты.

В статье говорится, что с ноября 2022 года США добивались от Сеула боеприпасов для Украины. Власти Южной Кореи при этом хотели сохранить договоренности в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась.

По данным американской газеты, поставка сотен тысяч снарядов Киеву уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получает Вашингтон, а от него — Киев.

Как сообщало ИА Регнум, представители США и ряда европейских стран подтвердили намерение поставить в Киев истребители F-16. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 мая, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято и будет зависеть от ситуации на поле боя. Предполагается, что если F-16 и будут направлены в Киев, то не в ближайшее время. Тем временем обучение лётчиков ВСУ работе с этими истребителями может начаться в ближайшие недели.

Власти Украины продолжают просить у Запада и другие виды оружия, помимо уже поставленных и согласованных. 27 мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Ракеты могут подойти к истребителям F-16, и это вызывает у минобороны Германии опасения, что ВСУ будут использовать Taurus в попытках нанести удар по Москве, отметили авторы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая отметил, что степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.