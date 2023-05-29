Москва, 29 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) 29 мая заявили о росте интереса российских туристов к поездкам в Европу. Так, вице-президент организации Дмитрий Горин сообщил ‎»Известиям», что на это не повлияло даже отсутствие прямого авиасообщения со многими иностранными государствами.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тысяч виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — отметил он.

Отдельно Горин выделил Израиль, отметив, что всё ещё имеющееся прямое авиасообщение с ним позволяет россиянам совершать перелёты как с личными, так и с деловыми и туристическими целями.

В сентябре 2022 года Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия запретили россиянам туризм через внешнюю границу Евросоюза. Впоследствии указанные страны, а также присоединившиеся к ним Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы. В то же время Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.

Ранее ИА Регнум привело список стран ЕС, чаще других отказывающих россиянам в визах. Так, самый большой процент отказов зафиксировали у Швеции, затем — Австрии, а далее у Мальты и Чехии. Пятёрку замкнула Норвегия. Самой лояльной в 2022 году оказалась Испания (доля отказов 5,2%).