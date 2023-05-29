Москва, 29 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) 29 мая заявили о росте интереса российских туристов к поездкам в Европу. Так, вице-президент организации Дмитрий Горин сообщил ‎»Известиям», что на это не повлияло даже отсутствие прямого авиасообщения со многими иностранными государствами.

В РСТ заявили о росте интереса россиян к поездкам в Европу, несмотря на отсутствие прямых рейсов
Дарья Драй ИА REGNUM
Турист

«За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тысяч виз, включая многоразовые. Речь идёт о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — отметил он.

Отдельно Горин выделил Израиль, отметив, что всё ещё имеющееся прямое авиасообщение с ним позволяет россиянам совершать перелёты как с личными, так и с деловыми и туристическими целями.

В сентябре 2022 года Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия запретили россиянам туризм через внешнюю границу Евросоюза. Впоследствии указанные страны, а также присоединившиеся к ним Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать туристические визы. В то же время Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.

Ранее ИА Регнум привело список стран ЕС, чаще других отказывающих россиянам в визах. Так, самый большой процент отказов зафиксировали у Швеции, затем — Австрии, а далее у Мальты и Чехии. Пятёрку замкнула Норвегия. Самой лояльной в 2022 году оказалась Испания (доля отказов 5,2%).