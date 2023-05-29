Киев, 29 мая, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Ряд объектов инфраструктуры получили повреждения в результате ракетных ударов в Киевской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник регионального управления Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Он уточнил, что инфраструктурные объекты повреждены в нескольких районах области.

«В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет», ― добавил Небытов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая во всех областях Украины объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской. В остальных регионах, в том числе в Киеве, воздушную тревогу объявили ещё раньше.

На территории страны прозвучала серия взрывов. Так, по данным местных СМИ, мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также сообщалось о взрывах во Львовской и Житомирской областях.

В Киеве взрыв прогремел в Подольском районе. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, произошло возгорание, на место выехали экстренные службы. Также взрыв прогремел в Святошинском районе Киева.