Москва, 29 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов индекс Московской биржи впервые с апреля 2022 года превысил 2700 пунктов. Это 29 мая следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

По информации на 10:00 мск, индекс Мосбиржи подрос на 0,58%, составив 2697,46 пункта, после чего достиг отметки 2705,13 пункта, увеличившись на +0,86%. К 10:10 индекс составил 2709,73 пункта (+1,03%).

При этом индекс РТС в это же время вырос на 0,51% — до 1060,98 пункта и в данный момент составляет 1066,65 пункта (+1,04%).

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил, что в январе и феврале 2023 года специалисты торговой площадки выявили восемь попыток дестабилизации цен на акции. Он добавил, что за весь 2022 год таких ситуаций было 13.