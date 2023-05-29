Хмельницкий, Украина, 29 мая, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Военный объект в Хмельницкой области получил повреждения в результате удара. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

«Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них — военный. Выведено из строя пять летательных аппаратов, начаты работы по ремонту взлетно-посадочной полосы», — привёл ТАСС данные пресс-службы.

При этом, в каком именно районе пострадали объекты, не уточняется. По данным местных властей, в настоящий момент продолжается локализация возгораний на складах, на которых хранились горюче-смазочные материалы и боеприпасы для украинских войск.

Ранее ИА Регнум сообщало о массированном ударе российских войск по Киеву и нескольким украинским областям. В ночь на 29 мая ВС России ударили по целям на территории Украины с применением БПЛА-камикадзе, помимо столицы, серия взрывов прогремела в Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также сообщается о прилётах во Львовской и Житомирской областях. Президент Украины ранее назвал атаку одной из самых крупных.