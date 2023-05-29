Пекин, 29 мая, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Китай по итогам поездки спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в ЕС и Россию продолжит укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми сторонами. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Нин

«КНР внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — отметили в МИД КНР.

Также на брифинге официальный представитель добавила, что Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие.

В ходе своего турне по Европе 26 мая Ли Хуэй призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов. Спецпредставитель Китая призвал правительства стран Европы быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся. Он также заявил, что Китай в вопросе украинского кризиса всегда следовал целям и принципам Устава ООН, неизменно придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, который включает 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.