Лондон, 29 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали сообщения о планах западных стран поставить Украине американские истребители F-16

Большинство британских пользователей поддержало министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ранее заявившего, что Британия и США «играют с огнём», говоря о передаче этих самолётов Киеву.

«Он [Лавров] абсолютно прав. Великобритания и НАТО ведут опасную игру, отправляя военную технику, когда это не наш конфликт. Единственный выход — мир», — отметил один из пользователей.

«США начали этот конфликт, а теперь со своей жалкой собачкой, Великобританией, нагнетают его до такой степени, что это может привести к глобальному ядерному конфликту», — поддержал его читатель Wagman1.

«Как только до медленно обучающихся в Британии и Америке дойдёт, что Россия выиграла этот конфликт, Украина будет полностью исключена из новостей», — констатировал UnholyRacket.

Также один из пользователей отметил, что Запад пытается заморозить конфликт на Украине по аналогии с войной в Корее, чего, по его словам, не допустит президент России Владимир Путин.

Ещё один читатель также согласился с главой МИД России о том, что Запад играет с огнём в вопросе с F-16, и добавил, что Британия может из-за этого оказаться втянутой в Третью мировую войну.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что при контрнаступлении ВСУ потребуется три-четыре эскадрильи истребителей F-16, в каждой из которых будет по 12-16 самолётов. Он добавил, что при поставках Западом таких машин Киеву они будут маскироваться, рассредотачиваться и перемещаться с одного аэродрома на другой.