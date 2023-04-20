Москва, 29 мая, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием. Это следует из материалов уголовного дела.

«Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования», ― цитирует ТАСС выдержку из документов.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Ярилову в апреле. Её подозревают в совершении коррупционного преступления — хищения бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность «по собственному желанию».

По решению Басманного суда Москвы подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня.

Министерство культуры России пообещало оказать поддержку правоохранительным органам в расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра.

9 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств при участии в госпрограмме «Пушкинская карта». В рамках расследования правоохранительные органы арестовали троих жителей Московского региона — Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Илью Сафонова.