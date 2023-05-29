Киев, 29 мая, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Жителей Киева не пустили в метро во время объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По данным канала, это произошло на станции метро «Минская». Киевляне стучались в запертые двери и призывали пустить их, но результата это не дало, и метрополитен остался закрытым на всю ночь.

Днём ранее, 28 мая, начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что город подвергся самой массированной с начала специальной военной операции атаке. Режим воздушной тревоги, по его словам, действовал более пяти часов.

ИА Регнум в ночь на 29 мая также сообщало о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. В частности, помимо украинской столицы, взрывы раздались в Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Житомирской областях. В Киеве взрыв произошёл в Подольском районе, и, по данным мэра города Виталия Кличко, в результате произошло возгорание. Перед этим по всей Украине объявили воздушную тревогу.