Новокузнецк, Кемеровская область, 29 мая, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Nordwind рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и не смог совершить вылет. Об этом сообщили 29 мая в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Sergey Korovkin 84 Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines

Самолёт повредил стойку шасси при выполнении разворота к исполнительному старту. В результате инцидента никто не пострадал. По факту авиационного события в аэропорту Новокузнецка организована проверка.

«Новокузнецким транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Всего на борту находились 157 пассажиров, из них 17 — дети. В настоящее время пассажиров разместили в здании аэровокзала. Самолёт отбуксировали для оценки технического состояния. Вылет рейса перенесли на 20:00.

Как сообщало ИА Регнум, вылет самолёта «Аэрофлота» рейса SU2133 из Стамбула в Москву, который должен был отправиться 14 мая в 04:00 по местному времени (совпадает с мск), задержали по техническим причинам. Отмечается, что пассажирам на время ожидания было предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.