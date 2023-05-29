Белгород, 29 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Присоединение Харькова к территории Белгородской области позволит решить проблему обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение 29 мая в эфире телеканала «Россия 24» высказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», ― подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на приграничные территории России украинские военные ведут с момента начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая на территорию Белгородской области прорвалась украинская диверсионная группа. В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции. По данным Минобороны, диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего уничтожили более 70 террористов.

Позднее Гладков сообщил, что в результате нападения диверсантов погиб один мирный житель. Ещё одна жительница региона скончалась во время эвакуации с территорий, где действовали диверсанты, всего ранения получили 13 человек.

По словам главы региона, в составе украинской диверсионной группы были поляки и американцы.