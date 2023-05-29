Анкара, 29 мая, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В ночь на 29 мая автобус, в котором ехали сторонники правящей Партии справедливости и развития Турции, попал в аварию около города Сапанджа, расположенного в западной части Турции. Об этом 29 мая сообщило агентство DHA.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что в автобусе находились избиратели, которые прописаны в провинции Орду, возвращавшиеся в Стамбул, где они проживают.

Также указывается, что в 04:30 (совпадает с мск) автобус столкнулся с попутным большегрузным автомобилем, его водителя зажало, и спасатели смогли извлечь его только с помощью спецтехники. В результате аварии 22 пассажира автобуса получили ранения, один из них пребывает в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в результате массовой аварии на трассе в Крыму пострадали шесть человек. Четверо пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии и трое в состоянии средней степени тяжести.