Лондон, 29 мая, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Экономика Великобритании из-за торговой войны между США и Китаем, которая усилится из-за американского закона о снижении инфляции и предусматриваемых им субсидий для сектора «зелёных» технологий, окажется в уязвимом положении. Об этом 29 мая написала газета The Times со ссылкой на документ британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что, как считают правительственные аналитики, США готовы к защите своих ключевых отраслей промышленности от конкуренции со стороны КНР даже путём введения затрагивающих интересы Британии мер протекционистского характера. В то же время при начале полномасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином экономика Великобритании пострадает больше, нежели экономики США, ЕС и Китая.

Уточняется, что после выхода Британии из ЕС экономика страны является экономикой «среднего размера вне основных торговых блоков», при этом у Лондона не имеется фискальных возможностей и экономической мощи, которые можно было бы сравнить с мировыми державами.

Также указывается, что полупроводниковая промышленность Британии на 40% зависит от китайских поставок и при введении США мер экспортного контроля британским предприятиям придётся ликвидировать эту зависимость, на что потребуются десятки миллиардов фунтов стерлингов государственных субсидий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что бывший президент США Дональд Трамп не смог сделать Америку снова великой, но в результате его действий инфляция теперь достигла сорокалетних максимумов. Таким образом он прокомментировал призывы китайского МИД отменить повышенные пошлины США на продукцию из КНР.