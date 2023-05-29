Анкара, 24 мая, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Идея создания газового хаба в Турции опасна и угрожает энергетической независимости страны, заявил кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, отвечая на вопросы зрителей YouTube-канала Babala TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

Политик при этом отметил, что не выступает против хороших отношений с Россией, напротив, в некоторых сферах (нефтехимическая и алюминиевая промышленность) Турция получила технологическую инфраструктуру от РФ.

«Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30–40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70–80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — добавил он.

Разрешить ситуацию кандидат предлагает продажей газа европейским странам с месторождений в Восточном Средиземноморье со скидкой без задействования хаба.

Как сообщало ИА Регнум, создать в Турции хаб осенью 2022 года предложил президент России Владимир Путин. Анкара инициативу одобрила. 19 марта 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что власти работают над тем, чтобы хаб на территории республики ввели в эксплуатацию как можно раньше.

По данным проведённого 20–21 мая опроса, за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кемаля Кылычдароглу — 47,6%. Второй тур президентских выборов в Турции пройдёт 28 мая.