Москва, 28 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Средства ПВО России за минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS, сообщили 28 мая в Министерстве обороны РФ.

Андрей Рубцов/ТАСС Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны «Стрела-10» в зоне проведения СВО

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщает в официальном Telegram-канале Минобороны.

За минувшие сутки были уничтожены четыре беспилотника ВСУ — в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Кроме того, 28 мая в Минобороны сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наёмников в Харьковской области и командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области. На территории Запорожской области также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и склад боеприпасов.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили свыше 100 военнослужащих, отметили в ведомстве. На донецком направлении уничтожено до 340 военнослужащих и шесть единиц техники, а также два склада боеприпасов и вооружения.

На краснолиманском направлении уничтожено до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, на купянском — до 30 военнослужащих и три единицы техники. Кроме того, в Харьковской области пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, в том же регионе и в Черниговской области уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.