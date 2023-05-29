Луганск, 29 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. На протяжении последних двух суток российские военные в районе посёлка Белогоровка в ЛНР взяли в плен свыше 20 украинских десантников. Об этом 29 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Как указал эксперт, за последние двое суток российским войскам удалось провести у Белогоровки ряд успешных операций.

«На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.)», — написал он.

Марочко уточнил, что всем нуждающимся в этом пленным была оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в место содержания, которое отвечает всем нормам международного гуманитарного права. В настоящее время с ними ведут работу следователи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что украинские военные из-за неблагоприятной погоды оставили часть своих позиций на купянском направлении. Он уточнил, что из-за ливневых дождей были затоплены позиции ВСУ в низинах и оврагах у Куземовки, Новоселовского и Стельмаховки.