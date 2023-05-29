Белгород, 29 мая, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Пункт пропуска на российской границе в Белгородской области атаковали сразу шесть дронов-камикадзе. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным портала, Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку при помощи боевых беспилотников на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино», расположенный в 50 м от границы, накануне, 28 мая, между 18:00 и 19:00 (мск).

«Почти все дроны ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет», ― говорится в сообщении информационного ресурса.

Предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетнёвка Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского округа Белгородской области. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, украинские военные с дрона атаковали зернохранилище сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, пострадавших нет. На здании повреждена крыша, а в селе повреждена линия электропередачи.

В тот же день Вооружённые силы Украины обстреляли село Безлюдовка Белгородской области. Удар пришёлся по территории базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов.