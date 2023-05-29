Белгород, 8 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. В отличие от многих соседей по Черноземью, в непростые постперестроечные годы Белгород пытался не выживать, а жить и развиваться. Удавалось не всё, и тем не менее репутацию самого благоустроенного и комфортного города в округе один из самых небольших областных центров России (население — всего 391 тыс. человек) завоевал и твердо удерживает. Проблем у города много, и тем не менее «а вот в Белгороде…» — один из самых весомых аргументов в спорах о городском благоустройстве у воронежцев, курян, орловцев… Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, отчего белгородцам так завидуют соседи и как меняется город, из года в год сохраняющий звание самого чистого и приспособленного для жизни.

Гражданский проспект
Марина Каширская ИА REGNUM
Гражданский проспект
Реконструкция набережной реки Везёлки
Марина Каширская ИА REGNUM
Реконструкция набережной реки Везёлки

Набережная реки Везёлки стала объектом масштабной реконструкции после того, как в 2017 году Белгород включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и выдали из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей. Часть из этих денег направили на благоустройство городских дворов, а другу часть — на преображение набережной. Набережную в качестве объекта благоустройства выбрали сами горожане на голосовании, которое прошло в апреле. На берегу реки должны появиться пешеходная зона и велозона, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, скульптуры. Для оформления набережной выбрали эко-стиль. Большая часть набережной останется неукрепленной, зато авторы проекта пообещали сохранить все деревья.

Мост через Везёлку
Марина Каширская ИА REGNUM
Мост через Везёлку

В начале декабря в Белгороде организовали выставку проектов благоустройства набережной. Над выставкой работа департамент строительства и архитектуры совместно с конструкторским бюро «Стрелка». После завершения выставки профильный департамент рассмотрит замечания и предложения, которые горожане могли оставить прямо у стендов в специальных ящиках.

Работы продолжаются и в выходные
Марина Каширская ИА REGNUM
Работы продолжаются и в выходные

Парка Победы, который прилегает к набережной, реконструкция тоже коснулась. Например, с сентября там идет строительство дренажно-лучевой системы. Колодец и дренажные каналы должны собирать грунтовые воды, чтобы спасти парк от затопления.

Памятник «Победа в Великой Отечественной войне»
Марина Каширская ИА REGNUM
Памятник «Победа в Великой Отечественной войне»

В мае 2018 года парк Победы и набережная станут местом проведения форума по ландшафтной архитектуре и дизайну «Зелёная столица», который пройдет в Белгороде во второй раз.

Строительство дренажной лучевой системы в парке Победы
Марина Каширская ИА REGNUM
Строительство дренажной лучевой системы в парке Победы
Аллея Героев Советского Союза и Героев России
Марина Каширская ИА REGNUM
Аллея Героев Советского Союза и Героев России
Памятник-бюст Георгия Жукова
Марина Каширская ИА REGNUM
Памятник-бюст Георгия Жукова

Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» начали строить в 1984 году. В 1985-м был открыт «Зал боевой славы», сам музей — в 1987 году. Музей является самым часто посещаемым в Белгороде, а расположенная в нем диорама «Прохоровское танковое сражение» — самой крупной в стране. На площадке перед музеем выставлены образцы военной техники.

Музей-диорама «Курская битва»
Марина Каширская ИА REGNUM
Музей-диорама «Курская битва»

Также на берегу реки Везёлки, рядом с мостом, располагается сквер для молодоженов и ротонда с памятником святым Петру и Февронии. Скульптурная композиция была открыта в 2013 года и кроме памятника и ротонды включает таблички с клятвами жениха и невесты, которые молодожены могут прочитать друг другу. Также в сквере установлено несколько кованых деревьев, на которых молодожены в день свадьбы оставляют замки и ленточки.

Сквер для молодоженов
Марина Каширская ИА REGNUM
Сквер для молодоженов

Художественный музей, который ведет свою историю с конца XX века, всегда располагался на Императорской улице (так раньше назывался Гражданский проспект), но в других помещениях. Основой художественной коллекции послужили картины белгородца Михаила Добронравова, переданные городу его вдовой, и другие работы белгородских художников. Новое здание художественной галереи начали возводить в 2006 и открыли в 2007 году.

Художественный музей
Марина Каширская ИА REGNUM
Художественный музей
Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия установили в сквере на Гражданском проспекте в 1995 году
Марина Каширская ИА REGNUM
Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия установили в сквере на Гражданском проспекте в 1995 году
Фасад дома на Гражданском проспекте
Марина Каширская ИА REGNUM
Фасад дома на Гражданском проспекте
Указатели для туристов
Марина Каширская ИА REGNUM
Указатели для туристов
Доска почета
Марина Каширская ИА REGNUM
Доска почета
Перед библиотекой
Марина Каширская ИА REGNUM
Перед библиотекой
Дом правосудия и скульптурная композиция «Фемида»
Марина Каширская ИА REGNUM
Дом правосудия и скульптурная композиция «Фемида»
Крыши домов
Марина Каширская ИА REGNUM
Крыши домов
Памятник композитору и дирижеру Степану Дегтярёву перед музыкальным колледжем Белгородского государственного института культуры и искусства
Марина Каширская ИА REGNUM
Памятник композитору и дирижеру Степану Дегтярёву перед музыкальным колледжем Белгородского государственного института культуры и искусства
Двор в центре города
Марина Каширская ИА REGNUM
Двор в центре города
Виноград
Марина Каширская ИА REGNUM
Виноград

Соборная площадь — главная площадь Белгорода — за всю историю существования претерпела значительные изменения. До 2004 года она называлась площадью Революции. Главной достопримечательностью здесь является здание правительства Белгородской области, где с 1993 года заседает бессменный губернатор Евгений Савченко, и «визитка» города — гостиница «Белгород».

Соборная площадь
Марина Каширская ИА REGNUM
Соборная площадь

Перед зданием правительства до 2013 года находился памятник Владимиру Ленину, однако его перенесли на Народный бульвар, а место на площади заняла стела «Город воинской славы». Это звание Белгород получил еще в 2007 году — первым в стране. Зато из-за протестов горожан установка стелы затянулась надолго. Перед Новым годом на главной площади устанавливают елку.

Здание областного правительства и стела «Город воинской славы»
Марина Каширская ИА REGNUM
Здание областного правительства и стела «Город воинской славы»

Часовня Святого равноапостольного князя Владимира — еще одна из достопримечательностей Соборной площади. Она была открыта в 2015 году, в 104-летнюю годовщину канонизации святителя Иоасафа Белгородского, 1000-летнюю годовщину преставления Крестителя Руси. Мраморная часовня была возведена «попечением рабов Божиих» — губернатора Евгения Савченко и Владимира Зотова (ООО «ГК Агро-Белогорье»).

Часовня Святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода
Марина Каширская ИА REGNUM
Часовня Святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода

Часовня стала не первым церковным строением на площади: до революции там стоял Рождество-Богородицкий женский монастырь, позже разрушенный.

В здание на Соборной площади театр, история которого ведется с 1930-х годов, переехал в 1962 году. На базе театра в 1988 году впервые прошел первый в стране актерский фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину», существующий до сих пор.

Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина
Марина Каширская ИА REGNUM
Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина

Памятник актеру Михаилу Щепкину рядом с Белгородским государственным академическим драматическим театром им. М. С. Щепкина находился не всегда. Первоначально монумент был установлен в 1988 году недалеко от Смоленского собора, а уже в 1998 году его перенесли на Соборную площадь.

Памятник Михаилу Щепкину
Марина Каширская ИА REGNUM
Памятник Михаилу Щепкину

Мемориал «Вечный огонь» установлен на Братской могиле погибших в 1918—1919 и 1941—1943 годах. Скульптурная композиция над Вечным огнем изображает скорбящую мать с маленьким ребёнком, держащим венок с надписью «Слава Героям!». По обе стороны мемориала установлены плиты с рельефными изображениями Солдата и Рабочего, а на обратной стороне плит выбиты имена захороненных. Памятник был установлен в 1959 году.

Солдат
Марина Каширская ИА REGNUM
Солдат
Мемориал «Вечный огонь»
Марина Каширская ИА REGNUM
Мемориал «Вечный огонь»
Братская могила
Марина Каширская ИА REGNUM
Братская могила

Вслед за набережной Везёлки власти решили преобразить и главную городскую площадь, превратив ее в место отдыха. На площади должны появиться места отдыха, вертикальное озеленение, модульные инсталляции и световые элементы, а также мобильные павильоны для культурных мероприятий и уличные библиотеки. При этом все объекты должны быть мобильными и легко трансформироваться и убираться для проведения массовых мероприятий. Организаторы конкурса на лучший проект признались, что у площади отсутствует «архитектурная индивидуальность», а для горожан она не представляет интереса большую часть года — люди собираются на ней только в дни массовых гуляний.

Вечный огонь
Марина Каширская ИА REGNUM
Вечный огонь
Река Везёлка
Марина Каширская ИА REGNUM
Река Везёлка
Реконструкция набережной
Марина Каширская ИА REGNUM
Реконструкция набережной

Аллея Дружбы — аллея городов-побратимов Белгорода: Евпатория, Севастополь, Заозёрск, Орёл (Россия), Херне (Германия), Ниш (Сербия), Вышгород, Харьков, Прилуки (Украина), Ополе (Польша) и Луганск. Перед аллеей располагается столб с указателями всех городов, а также кованое «дерево дружбы», которое символизирует связь между городами-побратимами. На самой аллее установлены кованые листья с изображенными на них гербами городов-побратимов.

Аллея дружбы городов-побратимов
Марина Каширская ИА REGNUM
Аллея дружбы городов-побратимов

Завершается аллея Дружбы Пасхальным фонтаном, открытым в 2013 году в праздник Пасхи. Современный фонтан — почти копия своего предшественника, который стоял на том же месте в XIX веке, но был разрушен. Внешний облик фонтана восстанавливали по документальным свидетельствам. Еще раньше на этом месте располагался источник, снабжавший водой Рождество-Богородицкий монастырь на Соборной площади.

Пасхальный фонтан
Марина Каширская ИА REGNUM
Пасхальный фонтан

Бывший гимнастический зал в Белгороде — памятник архитектуры XIX века. О судьбе этого здания до революции мало что известно, кроме факта, что в нем располагался первый в Белгороде спортивный зал. В советское время дом был жилым, а сейчас в нём располагаются офисы.

Бывший гимнастический зал — памятник архитектуры XIX века
Марина Каширская ИА REGNUM
Бывший гимнастический зал — памятник архитектуры XIX века

Номера Вейнбаума с магазином, аптекой Когана и типографией. Этот памятник архитектуры тоже относится к XIX веку. В 1917 году в этом здании находился штаб сводного отряда революционных матросов, солдат и красноармейцев, разгромившего под Белгородом батальоны корниловцев. На стене дома установлен соответствующий памятный знак. Сейчас там располагается областное управление культуры.

Номера Вейнбаума — памятник архитектуры XIX века
Марина Каширская ИА REGNUM
Номера Вейнбаума — памятник архитектуры XIX века
Городская скульптура
Марина Каширская ИА REGNUM
Городская скульптура
Палисадник
Марина Каширская ИА REGNUM
Палисадник
Детская площадка
Марина Каширская ИА REGNUM
Детская площадка

Впрочем, многочисленные стройки и реконструкции, смены названий — далеко не последние изменения, которые ждут центр Белгорода. Например, в конце ноября в правительстве области была представлена концепция «Белгород Сити», разработанная харьковским архитектурным бюро. Согласно этой концепции, административный центр города «переедет» в юго-западную часть Белгорода. По мнению губернатора, давшего высокую оценку этому проекту, переезд поможет разгрузить центр города от автомобилей чиновников, госслужащих и работников различных организаций, что, в свою очередь, уменьшит пробки. Правда, когда именно в Белгороде настанет светлое будущее без пробок — пока не ясно.

Администрация города Белгорода
Марина Каширская ИА REGNUM
Администрация города Белгорода
ЖЭК-арт в белгородском палисаднике
Марина Каширская ИА REGNUM
ЖЭК-арт в белгородском палисаднике
Двухэтажный Белгород
Марина Каширская ИА REGNUM
Двухэтажный Белгород
На улице
Марина Каширская ИА REGNUM
На улице
Во дворе
Марина Каширская ИА REGNUM
Во дворе
Белгородские контрасты
Марина Каширская ИА REGNUM
Белгородские контрасты
Памятник Строителю
Марина Каширская ИА REGNUM
Памятник Строителю
Непарадный Белгород
Марина Каширская ИА REGNUM
Непарадный Белгород
Балконы
Марина Каширская ИА REGNUM
Балконы