Белгород, 8 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. В отличие от многих соседей по Черноземью, в непростые постперестроечные годы Белгород пытался не выживать, а жить и развиваться. Удавалось не всё, и тем не менее репутацию самого благоустроенного и комфортного города в округе один из самых небольших областных центров России (население — всего 391 тыс. человек) завоевал и твердо удерживает. Проблем у города много, и тем не менее «а вот в Белгороде…» — один из самых весомых аргументов в спорах о городском благоустройстве у воронежцев, курян, орловцев… Корреспондент ИА REGNUM решил проверить, отчего белгородцам так завидуют соседи и как меняется город, из года в год сохраняющий звание самого чистого и приспособленного для жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Гражданский проспект

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкция набережной реки Везёлки

Набережная реки Везёлки стала объектом масштабной реконструкции после того, как в 2017 году Белгород включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и выдали из федерального и областного бюджетов 300 миллионов рублей. Часть из этих денег направили на благоустройство городских дворов, а другу часть — на преображение набережной. Набережную в качестве объекта благоустройства выбрали сами горожане на голосовании, которое прошло в апреле. На берегу реки должны появиться пешеходная зона и велозона, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки и укрепленные подходы к воде, скульптуры. Для оформления набережной выбрали эко-стиль. Большая часть набережной останется неукрепленной, зато авторы проекта пообещали сохранить все деревья.

Марина Каширская ИА REGNUM Мост через Везёлку

В начале декабря в Белгороде организовали выставку проектов благоустройства набережной. Над выставкой работа департамент строительства и архитектуры совместно с конструкторским бюро «Стрелка». После завершения выставки профильный департамент рассмотрит замечания и предложения, которые горожане могли оставить прямо у стендов в специальных ящиках.

Марина Каширская ИА REGNUM Работы продолжаются и в выходные

Парка Победы, который прилегает к набережной, реконструкция тоже коснулась. Например, с сентября там идет строительство дренажно-лучевой системы. Колодец и дренажные каналы должны собирать грунтовые воды, чтобы спасти парк от затопления.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник «Победа в Великой Отечественной войне»

В мае 2018 года парк Победы и набережная станут местом проведения форума по ландшафтной архитектуре и дизайну «Зелёная столица», который пройдет в Белгороде во второй раз.

Марина Каширская ИА REGNUM Строительство дренажной лучевой системы в парке Победы

Марина Каширская ИА REGNUM Аллея Героев Советского Союза и Героев России

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник-бюст Георгия Жукова

Музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» начали строить в 1984 году. В 1985-м был открыт «Зал боевой славы», сам музей — в 1987 году. Музей является самым часто посещаемым в Белгороде, а расположенная в нем диорама «Прохоровское танковое сражение» — самой крупной в стране. На площадке перед музеем выставлены образцы военной техники.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-диорама «Курская битва»

Также на берегу реки Везёлки, рядом с мостом, располагается сквер для молодоженов и ротонда с памятником святым Петру и Февронии. Скульптурная композиция была открыта в 2013 года и кроме памятника и ротонды включает таблички с клятвами жениха и невесты, которые молодожены могут прочитать друг другу. Также в сквере установлено несколько кованых деревьев, на которых молодожены в день свадьбы оставляют замки и ленточки.

Марина Каширская ИА REGNUM Сквер для молодоженов

Художественный музей, который ведет свою историю с конца XX века, всегда располагался на Императорской улице (так раньше назывался Гражданский проспект), но в других помещениях. Основой художественной коллекции послужили картины белгородца Михаила Добронравова, переданные городу его вдовой, и другие работы белгородских художников. Новое здание художественной галереи начали возводить в 2006 и открыли в 2007 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Художественный музей

Марина Каширская ИА REGNUM Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия установили в сквере на Гражданском проспекте в 1995 году

Марина Каширская ИА REGNUM Фасад дома на Гражданском проспекте

Марина Каширская ИА REGNUM Указатели для туристов

Марина Каширская ИА REGNUM Доска почета

Марина Каширская ИА REGNUM Перед библиотекой

Марина Каширская ИА REGNUM Дом правосудия и скульптурная композиция «Фемида»

Марина Каширская ИА REGNUM Крыши домов

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник композитору и дирижеру Степану Дегтярёву перед музыкальным колледжем Белгородского государственного института культуры и искусства

Марина Каширская ИА REGNUM Двор в центре города

Марина Каширская ИА REGNUM Виноград

Соборная площадь — главная площадь Белгорода — за всю историю существования претерпела значительные изменения. До 2004 года она называлась площадью Революции. Главной достопримечательностью здесь является здание правительства Белгородской области, где с 1993 года заседает бессменный губернатор Евгений Савченко, и «визитка» города — гостиница «Белгород».

Марина Каширская ИА REGNUM Соборная площадь

Перед зданием правительства до 2013 года находился памятник Владимиру Ленину, однако его перенесли на Народный бульвар, а место на площади заняла стела «Город воинской славы». Это звание Белгород получил еще в 2007 году — первым в стране. Зато из-за протестов горожан установка стелы затянулась надолго. Перед Новым годом на главной площади устанавливают елку.

Марина Каширская ИА REGNUM Здание областного правительства и стела «Город воинской славы»

Часовня Святого равноапостольного князя Владимира — еще одна из достопримечательностей Соборной площади. Она была открыта в 2015 году, в 104-летнюю годовщину канонизации святителя Иоасафа Белгородского, 1000-летнюю годовщину преставления Крестителя Руси. Мраморная часовня была возведена «попечением рабов Божиих» — губернатора Евгения Савченко и Владимира Зотова (ООО «ГК Агро-Белогорье»).

Марина Каширская ИА REGNUM Часовня Святого равноапостольного князя Владимира на Соборной площади Белгорода

Часовня стала не первым церковным строением на площади: до революции там стоял Рождество-Богородицкий женский монастырь, позже разрушенный.

В здание на Соборной площади театр, история которого ведется с 1930-х годов, переехал в 1962 году. На базе театра в 1988 году впервые прошел первый в стране актерский фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину», существующий до сих пор.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина

Памятник актеру Михаилу Щепкину рядом с Белгородским государственным академическим драматическим театром им. М. С. Щепкина находился не всегда. Первоначально монумент был установлен в 1988 году недалеко от Смоленского собора, а уже в 1998 году его перенесли на Соборную площадь.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Михаилу Щепкину

Мемориал «Вечный огонь» установлен на Братской могиле погибших в 1918—1919 и 1941—1943 годах. Скульптурная композиция над Вечным огнем изображает скорбящую мать с маленьким ребёнком, держащим венок с надписью «Слава Героям!». По обе стороны мемориала установлены плиты с рельефными изображениями Солдата и Рабочего, а на обратной стороне плит выбиты имена захороненных. Памятник был установлен в 1959 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Солдат

Марина Каширская ИА REGNUM Мемориал «Вечный огонь»

Марина Каширская ИА REGNUM Братская могила

Вслед за набережной Везёлки власти решили преобразить и главную городскую площадь, превратив ее в место отдыха. На площади должны появиться места отдыха, вертикальное озеленение, модульные инсталляции и световые элементы, а также мобильные павильоны для культурных мероприятий и уличные библиотеки. При этом все объекты должны быть мобильными и легко трансформироваться и убираться для проведения массовых мероприятий. Организаторы конкурса на лучший проект признались, что у площади отсутствует «архитектурная индивидуальность», а для горожан она не представляет интереса большую часть года — люди собираются на ней только в дни массовых гуляний.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

Марина Каширская ИА REGNUM Река Везёлка

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкция набережной

Аллея Дружбы — аллея городов-побратимов Белгорода: Евпатория, Севастополь, Заозёрск, Орёл (Россия), Херне (Германия), Ниш (Сербия), Вышгород, Харьков, Прилуки (Украина), Ополе (Польша) и Луганск. Перед аллеей располагается столб с указателями всех городов, а также кованое «дерево дружбы», которое символизирует связь между городами-побратимами. На самой аллее установлены кованые листья с изображенными на них гербами городов-побратимов.

Марина Каширская ИА REGNUM Аллея дружбы городов-побратимов

Завершается аллея Дружбы Пасхальным фонтаном, открытым в 2013 году в праздник Пасхи. Современный фонтан — почти копия своего предшественника, который стоял на том же месте в XIX веке, но был разрушен. Внешний облик фонтана восстанавливали по документальным свидетельствам. Еще раньше на этом месте располагался источник, снабжавший водой Рождество-Богородицкий монастырь на Соборной площади.

Марина Каширская ИА REGNUM Пасхальный фонтан

Бывший гимнастический зал в Белгороде — памятник архитектуры XIX века. О судьбе этого здания до революции мало что известно, кроме факта, что в нем располагался первый в Белгороде спортивный зал. В советское время дом был жилым, а сейчас в нём располагаются офисы.

Марина Каширская ИА REGNUM Бывший гимнастический зал — памятник архитектуры XIX века

Номера Вейнбаума с магазином, аптекой Когана и типографией. Этот памятник архитектуры тоже относится к XIX веку. В 1917 году в этом здании находился штаб сводного отряда революционных матросов, солдат и красноармейцев, разгромившего под Белгородом батальоны корниловцев. На стене дома установлен соответствующий памятный знак. Сейчас там располагается областное управление культуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Номера Вейнбаума — памятник архитектуры XIX века

Марина Каширская ИА REGNUM Городская скульптура

Марина Каширская ИА REGNUM Палисадник

Марина Каширская ИА REGNUM Детская площадка

Впрочем, многочисленные стройки и реконструкции, смены названий — далеко не последние изменения, которые ждут центр Белгорода. Например, в конце ноября в правительстве области была представлена концепция «Белгород Сити», разработанная харьковским архитектурным бюро. Согласно этой концепции, административный центр города «переедет» в юго-западную часть Белгорода. По мнению губернатора, давшего высокую оценку этому проекту, переезд поможет разгрузить центр города от автомобилей чиновников, госслужащих и работников различных организаций, что, в свою очередь, уменьшит пробки. Правда, когда именно в Белгороде настанет светлое будущее без пробок — пока не ясно.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Белгорода

Марина Каширская ИА REGNUM ЖЭК-арт в белгородском палисаднике

Марина Каширская ИА REGNUM Двухэтажный Белгород

Марина Каширская ИА REGNUM На улице

Марина Каширская ИА REGNUM Во дворе

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородские контрасты

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Строителю

Марина Каширская ИА REGNUM Непарадный Белгород