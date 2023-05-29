Брянск, 29 мая, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении почти получаса обстреливали Брянскую область. Огонь вёлся в ночь на 29 мая. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным портала, украинские военные атаковали село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

Первый раз беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленную взрывчатку около полуночи (совпадает с мск).

«Никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ», ― говорится в сообщении информационного ресурса.

Ближе к часу ночи второй дрон сбросил ещё один неустановленный боеприпас. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Пока официальных заявлений от властей об ударах со стороны ВСУ не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в Брянской области на участке дороги Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Министерства обороны России. В результате атаки погибли двое военнослужащих.

После убийства российских офицеров в Брянской области Вооружённые силы РФ провели операцию возмездия и нанесли удары возмездия по местам базирования украинских военных. Так, в населённом пункте Железный Мост Черниговской области уничтожили здания, в которых ВСУ организовали пункты временного размещения личного состава, а также дома, превращённые в склады боеприпасов.